Microsoft покупает производителя облачного ПО в сфере кибербезопасности

Компания Microsoft покупает производителя ПО в сфере кибербезопасности на фоне участившихся хакерских атак.

Компания Microsoft покупает производителя облачного программного обеспечения в сфере кибербезопасности RiskIQ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.

По данным издания, сумма сделки может составить более $500 млн. Компании могут объявить о соглашении в ближайшие несколько дней.

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Отмечается, что с помощью покупки RiskIQ техногигант планирует расширить линейку своих продуктов и лучше защитить клиентов в условиях растущей волны глобальных кибератак.

Компания RiskIQ из Сан-Франциско создает облачное программное обеспечение для обнаружения угроз безопасности. Сервис помогает компаниям понять, где и как они могут быть атакованы. Среди клиентов RiskIQ — Facebook, BMW, American Express и Почтовая служба США.

По данным Crunchbase, ранее компания уже привлекла $83 млн от таких фирм, как Summit Partners и Battery Ventures.