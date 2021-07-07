Главный поставщик электричества в Китае потребовал прекратить майнинг — СМИ

Несколько журналистов и СМИ в Китае заявили, что Государственная электросетевая корпорация Китая (SGCC) потребовала прекратить майнинг криптовалют во всех регионах страны.
«В настоящее время некоторые провинции Китая с недостаточной мощностью, такие как Хэнань и Аньхой, уже начали реализацию этого требования», — написал журналист Колин Ву в своем Twitter.
По его словам, власти некоторых регионов уже приказали свернуть все проекты, связанные с добычей цифровых активов.
Информацию подтвердили в китайском издании Global Times и написали, что закрытие биткоин-ферм связано с перебоями в поставках электроэнергии.
Сообщается, что в Китае уже закрыли около 90% майнинговых предприятий.
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Напомним, несколько недель назад рынок криптовалют резко обвалился после ограничения работы майнеров в Китае: власти КНР запретили добычу криптовалют в провинциях Юньнань, Внутренняя Монголия, Сычуань, Синьцзян и Цинхай.
По данным Кембриджского центра альтернативных финансов, на китайских майнеров приходится более 65% хешрейта всей сети.
Хешрейт — это показатель вычислительной мощности, которая используется для функционирования сети.
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