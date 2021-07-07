В «Укрпоште» рассказали, какой банк хотят купить

«Укрпошта» ищет расчетный банк с капиталом около 200 млн грн, который быстро станет частью компании.
Об этом в интервью ЦТС рассказал руководитель «Укрпошты» Игорь Смелянский.
«Мы идем по модели покупки существующего банка», — отметил он.
Читайте также: «Укрпочта» будет бесплатно отправлять в ПФУ заявления о выплате пенсии
По словам руководителя «Укрпошты», в ближайшие дни должен закрыться тендер на оценщика, который поможет компании в этом.
«Мы смотрим несколько целей и, надеюсь, что до конца года закроем сделку», — добавил Смелянский.
«То есть у „Укрпошты“ появится свой банк со 100% акций. Нужно согласование Национального банка Украины и нашего акционера, надеюсь, что мы их получим. После этого мы его интегрируем в свою структуру и сможем оказывать банковские услуги», — подчеркнул он.
«Мы не смотрим банки с отделениями или большими портфельными кредитами, они нам не нужны. Мы хотим нормальный обычный расчетный банк, который быстро станет частью «Укрпошты», — подытожил глава компании.
Также Смелянский поделился планами на ближайшие пять лет:
«У нас пятилетняя стратегия, из которой первые два года — это ИТ, передвижные отделения и начало стройки сортировочных центров. Третий-пятый — ремонт всех оставшихся отделений. Я хочу, чтобы к пятому году „Укрпошта“ стала совсем другой компанией — не было „убитых“ машин, старых компьютеров, разваливающихся отделений. Нормальная компания, готовая конкурировать на рынке и думать не о том, как тушить пожары, а какую роботизированную технику с искусственным интеллектом купить», — сказал руководитель «Укрпошты».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объяснил, какие гарантии устроят Украину в случае запуска газопровода «Северный поток-2»Вчера, 15:03 - 1295 11
Украинцы задолжали за коммуналку почти 70 миллиардов гривен5 ч. назад - 527 6
Не нужно стоять в кассу с пачкой денег: новые правила покупки валютыВчера, 10:01 - 4266 6
$1,5 млрд в год: в Минцифре объяснили, чем е-Резидентство выгодно для УкраиныВчера, 20:05 - 531 5
Витренко рассказал, как можно снизить плату за отопление5 ч. назад - 1961 4
Wizz Air изменит цены на авиабилетыВчера, 17:01 - 2322
Цены на аренду квартир в Киеве побили годовой рекорд (инфографика)Вчера, 13:03 - 2096 2
Витренко рассказал, как можно снизить плату за отопление5 ч. назад - 1961 4
День финансов: «Мотор Сич» и новое производство, решение по «АВК», распродажа от СитибанкаВчера, 18:05 - 1447
В «Слуге народа» назвали причину отставки Авакова с поста главы МВД4 ч. назад - 1321
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полетПозавчера, 10:19 - 356 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1321 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1774 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 846 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1591 1