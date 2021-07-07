В «Укрпоште» рассказали, какой банк хотят купить

«Укрпошта» ищет расчетный банк с капиталом около 200 млн грн, который быстро станет частью компании.

Об этом в интервью ЦТС рассказал руководитель «Укрпошты» Игорь Смелянский.

«Мы идем по модели покупки существующего банка», — отметил он.

Читайте также: «Укрпочта» будет бесплатно отправлять в ПФУ заявления о выплате пенсии

По словам руководителя «Укрпошты», в ближайшие дни должен закрыться тендер на оценщика, который поможет компании в этом.

«Мы смотрим несколько целей и, надеюсь, что до конца года закроем сделку», — добавил Смелянский.

«То есть у „Укрпошты“ появится свой банк со 100% акций. Нужно согласование Национального банка Украины и нашего акционера, надеюсь, что мы их получим. После этого мы его интегрируем в свою структуру и сможем оказывать банковские услуги», — подчеркнул он.

«Мы не смотрим банки с отделениями или большими портфельными кредитами, они нам не нужны. Мы хотим нормальный обычный расчетный банк, который быстро станет частью «Укрпошты», — подытожил глава компании.

Также Смелянский поделился планами на ближайшие пять лет:

«У нас пятилетняя стратегия, из которой первые два года — это ИТ, передвижные отделения и начало стройки сортировочных центров. Третий-пятый — ремонт всех оставшихся отделений. Я хочу, чтобы к пятому году „Укрпошта“ стала совсем другой компанией — не было „убитых“ машин, старых компьютеров, разваливающихся отделений. Нормальная компания, готовая конкурировать на рынке и думать не о том, как тушить пожары, а какую роботизированную технику с искусственным интеллектом купить», — сказал руководитель «Укрпошты».