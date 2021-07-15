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Amazon планирует отслеживать сон пользователей с помощью радаров

Amazon планирует отслеживать сон пользователей с помощью радаров

Федеральная комиссия связи США (FCC) выдала Amazon.com Inc. разрешение на использование радаров для регистрации движений пользователей и использования функций «бесконтактного отслеживания сна». Ожидается, что новые возможности устройств компании позволят улучшить «гигиену сна» своих владельцев.

22 июня Amazon направила запрос в FCC, которая занимается управлением использованием радиочастот, на разрешение для продажи устройства, использующего радар. По данным из заявки компании, технология позволяет регистрировать движение в трех измерениях, и управлять функциями электроники с помощью простых жестов и движений.

Зачем Amazon такое устройство? По мнению Amazon, устройство с такими возможностями поможет в управлении гаджетами определенным категориям пользователей. Среди них особо отмечают:

  • малоподвижных людей;
  • людей с невнятной речью;
  • людей с «тактильными» расстройствами.

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Также такая технология позволит обеспечивать мониторинг сна «с высокой точностью».

Как утверждают в компании, мониторинг сна с помощью радара повысит «осведомленность» людей и позволит распознать потенциальные проблемы со сном. Хотя Amazon не дает полного описания устройства в заявке, компания сообщила, что модель не будет мобильной.

По материалам Телеканал 24
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