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Ученые назвали три признака токсичного места работы

Ученые назвали три признака токсичного места работы

Профессор из Уортонской школы бизнеса Нэнси Ротбард говорит, что токсичное место работы – это офис, где сотрудники начального звена испытывают агрессивное давление, оно истощает и толкает к увольнению.

Об этом пишет Фокус со ссылкой на Futurism.

Агрессивное давление может включать насмешки, конкуренцию, необоснованные требования и множество других факторов. В конечном итоге, ситуация может стать опасной для психического здоровья сотрудника.

В исследовании, проведенном в июне 2021 года, ученые использовали такой показатель, как психосоциальный климат (PSC).

Он в общих чертах определяет, насколько психологически безопасно чувствуют себя люди на своих рабочих местах.

Ученые обнаружили связь между PSC и симптомами депрессии, которые больше всего проявлялись у мужчин, чем у женщин. Иными словами, хотя известно, что токсичная маскулинность подпитывает токсичные рабочие места, мужчины страдают от такой атмосферы больше женщин.

Токсичные рабочие места не возникают на пустом месте, они создаются людьми. Заслуженный декан и почетный профессор Университета Акрона, президент компании Human Resource Decisions Стэнли Сильверман говорит, что здесь применима пословица о рыбе, гниющей с головы.

“Когда во главе организации стоит высокомерный и токсичный лидер, сотрудники начального звена думают, что именно так выглядит успех, и пытаются сами смоделировать такое же поведение. Это создает токсичное место работы”, – говорит Сильверман.

Психотерапевт Джеймс Марруго, который помогает успешным мужчинам справиться со стрессом и тревогой из-за работы, согласен с таким заявлением.

“Слишком занятые лидеры, которые лишены сочувствия, как правило, создают токсичную рабочую обстановку”, – отмечает Марруго.

Три признака токсичного рабочего места. Токсичные рабочие места бывают самых разных форм и видов, но Сильверман указывает на три общих признака.

  • Большая текучка. Людям свойственно покидать токсичные рабочие места. Они уходят из-за пошатнувшегося здоровья, или по другим причинам, но так или иначе, сотрудники покидают это место работы.
  • Нездоровая конкуренция. Сильверман рассказывает, что он консультировал компании, в которых культивировалась идея: “работай усерднее, чем все остальные”. Такой подход, в свою очередь, может создать токсичную среду. Например, в одной компании все сотрудники выходили на работу по субботам, несмотря на отсутствие задач. Сотрудники знали, что вице-президент компании будет на месте в выходной, и таким образом хотели выделиться перед начальством.
  • Сотрудники боятся друг друга. Когда место работы токсично, связь между людьми прерывается. “Если в компании люди активно избегают друг друга, это явный признак токсичного рабочего места”, – говорит Марруго.
По материалам Фокус
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