Начался кризис: Mercedes остановил производство самых роскошных автомобилей

В последние месяцы мировая автомобильная промышленность переживает кризис из-за нехватки полупроводников, необходимых для производства микросхем. Эта деталь имеет большое значение для правильного функционирования основных технологий в современных автомобилях. И из-за ее отсутствия большинство крупных компаний вынуждены пересматривать свои производственные планы.
Дошло до того, что некоторые компании даже были вынуждены закрыть некоторые из своих производственных линий, как это было в случае со Stellantis несколько недель назад. Теперь это происходит и с Mercedes-Benz, который прекратил сборку своих моделей S-Class, E-Class и EQS. Эти три модели производятся на новейшем и самом современном заводе компании — Factory 56 в Зиндельфингене.
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Простое прекращение производства автомобилей никогда не бывает хорошей новостью, особенно когда речь идет о такой важной модели, как S-Class, которая пользуется огромным спросом, особенно на китайском рынке. То же самое и с EQS — новым флагманом бренда, который поступит в продажу в начале сентября.
«Повсюду царит хаос, и мы ожидаем, что эта неопределенность сохранится до середины 2022 года», — сказал Automobilewoche представитель Daimler.
А его коллега из VW Group предсказал, что кризис продлится еще как минимум 2 года.
Mercedes делает все возможное, чтобы решить эту проблему. Компания арендовала самолет, который летит в Малайзию, страну с крупнейшим производством чипов, с целью скорейшей доставки нужного количества чипов в Германию. Но даже там наблюдается дефицит, который ставит автопроизводителей в ужасное положение.
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