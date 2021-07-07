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За 10 лет потенциал использования недр Украины может вырасти до $ 400 миллиардов - Шмыгаль

За 10 лет потенциал использования недр Украины может вырасти до $ 400 миллиардов - Шмыгаль

Если нарастить добычу полезных ископаемых, уменьшить импорт и увеличить экспорт, то в последующие 10 лет потенциал эффективного использования украинских недр может составить более 400 млрд долларов.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время конференции высокого уровня относительно стратегического партнерства Украины и ЕС по вопросам критического сырья и аккумуляторов.

«За счет наращивания собственного производства „минералов будущего“, топливно-энергетических полезных ископаемых, увеличения экспорта, а также сокращения импорта минерального сырья, потенциал эффективного использования недр Украины может составить более 400 миллиардов долларов в последующие 10 лет. Очень важная цифра, которую нужно понимать», — подчеркнул он.

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По его словам, объемы разведанных в Украине запасов и ресурсов полезных ископаемых в случае их добычи способны обеспечить не только потребности отечественной промышленности сырьем, но и имеют значительный экспортный потенциал.

Увеличение использования разведанных недр, как подчеркивает Шмыгаль, поможет удвоить экспорт и сократить импорт минерального сырья на 60−70% за счет увеличения собственного производства.

«Привлечение иностранных инвестиций и технологий, безусловно, требует международного участия. Мы ценим активную поддержку ЕС в этой сфере. Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину значительные инвестиции. Например, в первый период речь идет о 10 миллиардах евро, которые могут быть вложены в эту отрасль», — добавил глава правительства.

По материалам Укринформ
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