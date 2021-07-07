Трудоустройство в Польше: на какой срок предпочитают приезжать украинцы

Согласно исследованию, половина работающих в Польше украинцев приезжают максимум на три месяца, а почти каждый третий приезжает на заработок на полгода.

Об этом сообщает «Барометр польского рынка труда» компании Personnel Service.

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Исследователи рынка труда Польши заявляют, что 47% работников проводят в стране максимум 3 месяца, 30% приезжают на срок от 3 до 6 месяцев, 14% работают в Польше от 6 до 12 месяцев, и только 4% больше года.

Большинство украинцев за последние пять лет посещали Польшу не один раз (71%) и 65% заявляют, что намерены снова приехать работать.

«Следствием краткосрочной и круговой модели миграции является трудоустройство работников из Украины на низком уровне. Возможность легальной работы только на полгода означает, что многим компаниям невыгодно инвестировать в подготовку персонала с Востока на высшие должности», — отметил глава компании Personnel Service Кшиштоф Инґльот.

В компании отметили тенденцию роста лучших предложений работы работникам из-за рубежа. В 2019 году специализированные должности занимали 4% работающих украинском, а в 2021 году уже более 12 процентов.

Исследование рынка труда показывает, что половина опрошенных респондентов имеют высшее образование, тогда как 71% из них занимают низшие должности в Польше, каждый пятый работает в сфере услуг, 5% выполняет умственный труд и менее 1% принадлежит к управленческому персоналу.