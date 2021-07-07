В Китае выпустят автомобиль, который поглощает грязь из воздуха (фото)

Британские и китайские специалисты создали электрокар, который способен очищать воздух от загрязнений во время движения.
Машину придумал дизайнер и архитектор Томас Хезервик (Heatherwick). С ним работал китайских производитель автомобилей IM Motors. На передней решётке электрокара установлен фильтр, который, как утверждается, может «ежегодно собирать твёрдые частицы грязи размером с теннисный мяч».
Этот объём может показаться не слишком впечатляющим, однако если таких машин будет много, это может помочь очищению окружающей среды.
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Автомобиль назвали Airo. Его массовое производство может начаться в Китае к 2023 году.
Ранее учёные выяснили, что у матерей, которые во время беременности дышали загрязнённым воздухом, рождались более склонные к ожирению дети.
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