Самый успешный электромобиль в мире приносит мизерную прибыль

В 2021 году китайский хэтчбек Wuling Hong Guang MINI EV был объявлен не только самым дешевым электромобилем на рынке, но и самым продаваемым в мире. Однако оказывается, что он приносит производителю минимальную прибыль.
В январе было продано почти 30 000 единиц этой модели, и ожидается, что результат Wuling Hong Guang MINI EV превысит 400 000 единиц. Успех хэтчбека, производимого General Motors и его китайским партнером Wuling, объясняется его ценой – около 4500 долларов.
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Продвижение такого автомобиля на рынок оказалось отличным маркетинговым ходом, но неприбыльным. По оценкам китайских СМИ, GM и Wuling зарабатывают в общей сложности 14 долларов с каждой проданной модели.
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Судя по всему, обе компании рассчитывают на прибыль не от высокой цены, а от количества проданных машин. Если они действительно достигнут отметки 400 000 единиц в год, прибыль составит 5,5 миллионов. Цифра определенно небольшая, но, очевидно, подходит двум производителям автомобилей.
Wuling Hong Guang MINI EV дебютировал летом прошлого года. Он оснащен электродвигателем мощностью 17,4 л.с. и аккумулятором емкостью 9,2 или 13,8 кВт/ч. Пробег на одной зарядке составляет 120 или 170 км в зависимости от АКБ. Максимальная скорость – 100 км/ч.
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