General Motors представила электромобиль за $10 000

Год назад SAIC-GM-Wuling (совместное предприятие SAIC Motor, General Motors и Liuzhou Wuling Motors Co) выпустило в Китае Baojun E300 EV — первый электромобиль молодого бренда, который получил яркий дизайн и привлекательную цену.

Теперь же был анонсирован преемник данной модели под названием Baojun KiWi EV.

SAIC-GM-Wuling опубликовало первые официальные изображения электромобиля Baojun KiWi EV, который заменит E300 и поступит в продажу в третьем квартале этого года. По сути, это тот же автомобиль, что был представлен в прошлом году, но под другим названием и с небольшими изменениями.



Фото: gmauthority

Новый Baojun KiWi EV имеет более яркий вид с контрастными цветовыми акцентами. То же самое и с интерьером, где авто сохраняет общий формат своего предшественника, но добавляет специальную тканевую отделку с трёхмерной текстурой в верхней части приборной панели и на дверных картах. Кроме того, для салона будет доступно больше цветовых комбинаций, а также кожаные сиденья с вышивкой и более удобная ручка открытия двери для пассажиров на задних сиденьях.



Фото: gmauthority

Габариты автомобиля составляют 2625 х 1647 х 1588 мм при колёсной базе 1750 мм. Салон рассчитан на двоих. Также компания представит четырёхместную версию, которая будет иметь кузов длиной 2984 мм при колёсной базе 2020 мм.

Мощность электродвигателя составит 54 л.с., максимальная скорость ограничена отметкой 100 км/ч. В Китае цена будет стартовать примерно от 10 000 долларов.



Фото: gmauthority