Один из самых дорогих алмазов в мире продали за $40 млн

Алмазодобывающая группа Petra Diamonds продала голубой алмаз массой 39,3 карата за более чем $40 млн. Как сообщает Bloomberg, это сделало его одним из самых дорогих алмазов в мире.
Компания продала эксклюзивный камень типа IIb совместному предприятию ведущего производителя De Beers и торговой компании Diacore, которая принадлежит семье миллиардера Штейнмеца. Камень стоил чуть более $1 млн за карат и является самым дорогим драгоценным камнем, когда-либо проданным Petra.
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Компания нашла алмаз на руднике Куллинан в Южной Африке в апреле. В 1905 году здесь был найден самый большой алмаз в мире. Голубые камни – наиболее редкие и дорогие.
Продажа является хорошей новостью для Petra, которая была вынуждена реструктурировать свой долг в прошлом году, когда коронавирус заморозил отрасль в то время, когда компания уже столкнулась с огромной задолженностью и падением цен на алмазы. Акции компании выросли в понедельник на 1,1%.
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