Как киевлянам заплатить «авансовый платеж» онлайн

В счетах за жилищно-коммунальные услуги за июнь, которые киевляне получили в июле, появилась отдельная строка с рекомендованным авансовым платежом за отопление.

Что это такое и как его оплатить онлайн, объяснили в Коммунальном концерне «Центр коммунального сервиса».

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

Что означает авансовый платеж? Киевляне по желанию могут наперед оплачивать рекомендованные суммы за услуги, уменьшив финансовую нагрузку на семейный бюджет зимой и не накапливая долги за тепло. В свою очередь, исполнитель услуги сможет аккумулировать полученные авансовые платежи, чтобы закупить природный газ для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022.

Как рассчитывается сумма? Сумма рекомендуемого ежемесячного платежа за услугу ЦО формируется в соответствии с отапливаемой площадью отдельной квартиры из расчета, как треть от среднемесячной по городу стоимости отопления за отопительный сезон 2020/2021.

Средняя стоимость отопления за предыдущий отопительный период составляла 30,79 грн./м.кв., поэтому размер авансового платежа – 10,16 грн./м.кв.

Проведенный покупателем авансовый платеж будет отражен в следующем счете-уведомлении как переплата соответствующей услуги, при условии отсутствия задолженности. Платеж будет зачислен как авансовый исключительно в случае отсутствия задолженности за отопление.

Как заплатить онлайн:

провести рекомендованный авансовый платеж можно в личном кабинете ЦКС ;

для этого необходимо будет самостоятельно изменить сумму к уплате в поле услуги централизованного отопления с учетом рекомендованной суммы, указанной в счете-сообщении.

Справка Finance.ua:

Согласно прогнозу Минэкономики, в 2021 году тарифы для населения на горячую воду и отопление вырастут на 33%, в 2022 году — еще на 6%, в 2023 и 2024 годах — еще на 5%.

В КГГА предупредили, что тарифы на горячую воду и отопление могут возрасти на 30−40% уже этой осенью, и обратились к правительству с предложением использовать газ отечественной добычи, чтобы не повышать тарифы.