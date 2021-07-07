Цифровизация может обеспечить рост экономики Украины на 10-12% в год — Минцифры

Цифровизация является одним из ключевых векторов развития экономики Украины в течение следующего десятилетия.

Об этом в ходе Ukraine Reform Conference в Вильнюсе рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По словам главы ведомства, цифровизация входит в число ключевых приоритетов правительства и является одним из основных векторов развития экономики страны в течение следующих 10 лет.

«Цифровизация способна обеспечить рост украинской экономики на 10−12% в год», — заявил Михаил Федоров, добавляя, что стратегическим партнером Украины в части цифровых реформ является Европа.

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По словам министра, у украинцев должна быть возможность получать доступ к государственным услугам «быстро и просто», поэтому в течение следующих трех лет Минцифры планирует перевести 100% услуг в стране в онлайн.

Кроме того, отмечает Федоров, Украина одна из первых в мире начала работу над внедрением COVID-сертификатов и уже запустила бета-тест системы в «Дії». Сейчас Минцифры ожидает аудита системы, разработанной в соответствии с техническими требованиями EU Digital COVID Certificate, от ЕС, а после — решения Евросоюза о взаимном признании документов.