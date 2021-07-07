Законопроект о глобальном налоге для корпораций появится не раньше весны 2022 года — глава Минфина США

Глава Минфина США Дженнифер Йеллен заявила, что законопроект о глобальном налоге на прибыль корпораций появится не раньше весны 2022 года.

Законопроект о минимальном налоге на прибыль транснациональных корпораций может быть не готов к рассмотрению законодателями до весны 2022 года. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, передает Reuters.

Отмечается, что несмотря на то, что страны G20 уже согласовали введение минимального налога, есть вопросы относительно способности администрации президента США Джо Байдена убедить расколотый Конгресс ратифицировать эти изменения.

Читайте также: В G20 одобрили глобальный налог

Глава Минфина США заявила, что надеется включить положения о реализации так называемого минимального налога Компонента 2 в законопроект о «согласовании» бюджета в этом году. Этот законопроект Конгресс может принять простым большинством.

«Компонент 1 (глобальный налог. — Ред.) будет продвигаться немного медленнее. Мы будем работать с Конгрессом (США. — Ред.). Он может быть готов весной 2022 года, и на этом этапе мы попытаемся определить, что необходимо для его реализации», — заявила глава Минфина США в ответ на вопрос, потребуется ли две трети голосов в Сенате для утверждения налога.