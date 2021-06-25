В G20 одобрили глобальный налог

Министры финансов стран G20 подписали соглашение о глобальном налоге на саммите организации в Венеции.
Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Politico.
Документ также был одобрен представителями 130 стран и предусматривает установление минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в 15%.
Читайте также: Вступил в силу закон о «налоге на Google»
Реформа была поддержана Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за границу для уклонения от уплаты налогов.
В своем совместном заявлении министры финансов стран G20 назвали соглашение историческим, отметив, что обсуждение его условий длилось много лет. По их мнению, реформа сделает международную налоговую архитектуру более стабильной и справедливой.
Окончательную редакцию документа должны одобрить лидеры «Большой двадцатки» на саммите организации, который пройдет в Риме в октябре.
По оценке ОЭСР, которая руководит переговорами по налогам, правительства ежегодно теряют от 100 млрд до 240 млрд долл. в год из-за недополучения налогов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кто из украинцев может рассчитывать на пенсию в 10 тысяч гривен: формула расчетаВчера, 10:24 - 7835 6
84% украинцев против продажи сельхозземли иностранцам – опросВчера, 21:23 - 214 4
До 80 тысяч гривен в месяц: самые высокооплачиваемые специальности в УкраинеВчера, 12:32 - 9305 4
Не только цифровой COVID-сертификат: как вакцинированным украинцам путешествовать по мируВчера, 07:45 - 797 4
За 2 года спрос на квалифицированных IT-специалистов вырос вдвоеВчера, 14:48 - 773 3
До 80 тысяч гривен в месяц: самые высокооплачиваемые специальности в УкраинеВчера, 12:32 - 9305 4
Кто из украинцев может рассчитывать на пенсию в 10 тысяч гривен: формула расчетаВчера, 10:24 - 7835 6
Названы города мира с самым быстрым ростом цен на жильеВчера, 17:00 - 1199 1
Топ-10 лучших городов в мире для удаленной работыВчера, 13:29 - 836
За 2 года спрос на квалифицированных IT-специалистов вырос вдвоеВчера, 14:48 - 773 3
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 909 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1621 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 743 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1465 1
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2671 2