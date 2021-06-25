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В G20 одобрили глобальный налог

В G20 одобрили глобальный налог

Министры финансов стран G20 подписали соглашение о глобальном налоге на саммите организации в Венеции.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Politico.

Документ также был одобрен представителями 130 стран и предусматривает установление минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в 15%.

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Реформа была поддержана Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за границу для уклонения от уплаты налогов.

В своем совместном заявлении министры финансов стран G20 назвали соглашение историческим, отметив, что обсуждение его условий длилось много лет. По их мнению, реформа сделает международную налоговую архитектуру более стабильной и справедливой.

Окончательную редакцию документа должны одобрить лидеры «Большой двадцатки» на саммите организации, который пройдет в Риме в октябре.

По оценке ОЭСР, которая руководит переговорами по налогам, правительства ежегодно теряют от 100 млрд до 240 млрд долл. в год из-за недополучения налогов.

Справка Finance.ua:

  • Министры финансов стран Большой семерки 5 июня заявили об обязательствах «применять глобальный минимальный налог как минимум 15 процентов для каждой страны».
  • Этот шаг направлен на то, чтобы транснациональные корпорации, особенно технологические гиганты, не имели в будущем возможности получать большие прибыли в одних странах и платить с них низкие налоги в других.
По материалам Економічна Правда
  • i

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