Как мужчине получить оплачиваемый отпуск при рождении ребенка

В Министерстве юстиции Украины рассказали, как мужчине получить 14 дней оплачиваемого «декрета» при рождении ребенка.
В апреле 2021 года был принят закон, которым предоставлено соответствующее право для мужчин и других членов семьи малыша. И недавно правительство утвердило Порядок предоставления такого отпуска.
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К числу лиц, имеющих право на такой отпуск, относятся:
Воспользоваться дополнительным оплачиваемым 14-дневным отпуском можно в течение 3 месяцев со дня рождения ребенка.
Также в Порядке приведено определение терминов, которые следует использовать при предоставлении такого отпуска («одинокая мать», «одинокий отец», «другой совершеннолетний родственник ребенка») и определен перечень необходимых документов для каждой категории лиц.
Так, для подтверждения статуса «одинокого отца» такие лица прилагают свидетельство о смерти матери ребенка или решение суда о лишении ее родительских прав, признание без вести отсутствующим или объявление умершим.
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Для подтверждения статуса «одинокой матери» такие лица также прилагают копию выписки из Книги регистрации рождений (если нет свидетельства о рождении ребенка, в котором сведения об отце ребенка внесены в установленном порядке по указанию матери) или свидетельство о смерти отца ребенка или решение суда о лишении его родительских прав, признании без вести отсутствующим или объявлении умершим.
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