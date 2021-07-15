Как мужчине получить оплачиваемый отпуск при рождении ребенка

В Министерстве юстиции Украины рассказали, как мужчине получить 14 дней оплачиваемого «декрета» при рождении ребенка.

В апреле 2021 года был принят закон, которым предоставлено соответствующее право для мужчин и других членов семьи малыша. И недавно правительство утвердило Порядок предоставления такого отпуска.

О важных новостях и законодательных нововведениях, которые так или иначе повлияют на кошельки украинцев, мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь! 🤫

К числу лиц, имеющих право на такой отпуск, относятся:

муж, жена которого родила ребенка;

отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;

бабушка или дедушка, или другой совершеннолетний родственник ребенка, которые фактически осуществляют уход за ребенком, мать или отец которого является одинокой матерью (одиноким отцом).

Воспользоваться дополнительным оплачиваемым 14-дневным отпуском можно в течение 3 месяцев со дня рождения ребенка.

Также в Порядке приведено определение терминов, которые следует использовать при предоставлении такого отпуска («одинокая мать», «одинокий отец», «другой совершеннолетний родственник ребенка») и определен перечень необходимых документов для каждой категории лиц.

Так, для подтверждения статуса «одинокого отца» такие лица прилагают свидетельство о смерти матери ребенка или решение суда о лишении ее родительских прав, признание без вести отсутствующим или объявление умершим.

Читайте также: Декретный отпуск для мужчин: как это работает в других странах

Для подтверждения статуса «одинокой матери» такие лица также прилагают копию выписки из Книги регистрации рождений (если нет свидетельства о рождении ребенка, в котором сведения об отце ребенка внесены в установленном порядке по указанию матери) или свидетельство о смерти отца ребенка или решение суда о лишении его родительских прав, признании без вести отсутствующим или объявлении умершим.