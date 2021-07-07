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Проект стоимостью более 200 млн евро. В Украине могут разместить производство для известной мировой сети

Проект стоимостью более 200 млн евро. В Украине могут разместить производство для известной мировой сети

Один из запросов в рамках закона об «инвестиционных нянях» касается производства в Украине продукции для известной мировой сети.

Об этом Сергей Цивкач, исполнительный директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest), сказал сегодня в ходе презентации результатов Индекса инвестиционной привлекательности Украины, которую провела Европейская Бизнес Ассоциация.

По его словам, половина запросов поступает из Украины.

«Если брать иностранные компании, то это Турция, Литва. Недавно вернулись из Литвы. У нас один проект на 30 млн и один проект потенциально более чем на 200 млн евро. Очень показательный проект. Это будет производство продукции для мировой сети, которую все знают, но вопрос там стоит даже не в коррупции или судах, а в ресурсной базе и рабочей силе. Они спрашивают, будут ли у нас работники и можем ли мы получить доступ к ресурсной базе», — рассказал Цивкач.

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По его словам, если UkraineInvest найдет регион с сырьевой базой, достаточным количеством работников и возможностью предоставить земельный участок соответствующего качества и объема, то будет сопровождать этот проект.

«Мы надеемся дать им ответ где-то до 15 августа, не позже», — сказал Цивкач.

Он добавил, что если эти два кейсы будут положительными, из Литвы поступит еще 5−7 заявок. Также участием в программе интересуются инвесторы из Мексики, Швейцарии, Грузии и других стран.

Напомним, принятый в декабре прошлого года закон об «инвестнянях» предусматривает освобождение от уплаты отдельных налогов проектов с инвестициями от 20 млн евро. Сумма поддержки государства может составлять до 30% от суммы инвестиций. Инвестор может получить особые условия при обеспечении не менее 80 новых рабочих мест.

В конце июня в UkraineInvest заявляли, что объем проектов, претендующих на «инвестнянь», достиг $ 1,35 млрд.

По материалам НВ
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