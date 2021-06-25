Крупнейшие украинские госкомпании получили 25 миллиардов прибыли за квартал

Восемь из пятнадцати крупнейших государственных предприятий Украины получили совокупные доходы в размере около 25 миллиардов гривень за первые три месяца 2021 года.

Об этом свидетельствуют отчеты о выполнении показателей финансовых планов этих предприятий, сообщает ЕП со ссылкой на Марлин.

Наибольшие прибыли получили: «НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 12,6 млрд грн; «Оператор газотранспортной системы Украины» — 4,7 млрд грн; «Укрэнерго» — 3,7 млрд грн и «Укргидроэнерго» — 2,2 млрд грн.

Наибольшие убытки получили железнодорожники и авиаотрасль, которые объясняют негативные финрезультаты последствиями COVID-19.

В частности, в первом квартале «Укрзализныця» получила 1,7 млрд грн чистых убытков, «Украэрорух» — 205,8 млн грн убытков и аэропорт «Борисполь» — 196,7 млн грн убытков.

Суммарный убыток 7 предприятий из ТОП-15 госпредприятий за первый квартал составляет около 2,4 млрд грн.

Приведенные финансовые показатели являются промежуточными. Окончательные выводы о финансовом состоянии ТОП-15 госпредприятий можно будет сделать по результатам всего 2021 года.