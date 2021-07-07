TikTok начала борьбу с платной рекламой криптовалют, - СМИ

Социальная сеть TikTok запретила продвижение цифровых активов и начала борьбу с блогерами, продвигающими криптовалюты. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, мера направлена на сдерживание роста популярности ненадежных высокорисковых инвестиций и мошенничества. Под запрет также попала реклама кредитов и кредитных карт, рассрочек и торговых платформ.

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Рекламная политика TikTok позволяет продвигать услуги финансовых компаний среди аудитории старше 18 лет. По данным Decrypt, новый запрет распространяется только на платные рекламные кампании.

Летом 2020 года цена Dogecoin взлетела более чем на 100% на фоне вирусных видео в TikTok.

О какой рекламе крипты идет речь:

В 2021 году пользователь сервиса Адин Шахтель спрогнозировал рост мем-криптовалюты до $3000 «менее чем через несколько месяцев», однако курс не достиг даже $1.

TikTok-астролог Марен Альтман использовала гороскопы для прогнозирования изменений цены криптовалют.

Напомним, согласно прогнозам, Bitcoin, который сейчас переживает не лучшие времена, вскоре может обвалиться еще сильнее — до 10−15 тысяч долларов, то есть на 70−80% по сравнению с нынешним уровнем.