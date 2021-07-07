Банки Германии начинают отказываться от офисов

Банки в Германии быстро сокращают свои офисные площади, поскольку все большее число их сотрудников работает из дома, пишет Bloomberg.

Темпы, с которыми банки в Германии трансформируются в сфере недвижимости, отличают их даже от американских коллег, которые, в основном, придерживаются модели личного присутствия. Большинство европейских банков представили гибкую политику работы, которая обычно позволяет большинству сотрудников работать из дома два или три дня в неделю.

Какие шаги уже выполнили:

BayernLB сократит рабочие места в офисах до 70% персонала;

В новой штаб-квартире BNP в Германии во Франкфурте будут столы только для 60% сотрудников;

в Германии во Франкфурте будут столы только для 60% сотрудников; Deutsche Bank освободит несколько этажей в одном из двух зданий в Хамелин (Германия), где работают около 1000 сотрудников;

HSBC покинет шесть зданий в Дюссельдорфе и переместит всех работников в новую штаб-квартиру, сократив офисные площади на 55%;

покинет шесть зданий в Дюссельдорфе и переместит всех работников в новую штаб-квартиру, сократив офисные площади на 55%; Credit Suisse Group AG, UBS AG и UniCredit SpA также заявили, что будут занимать меньше офисных площадей.

Процесс уменьшения офисных площадей обычно происходит медленно, поскольку многие договоры аренды заключаются на десять лет или даже дольше, а досрочное расторжение договоров может привести к большим компенсационным выплатам.

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Согласно опросу исследовательской фирмы Ifo, почти 40% всех сотрудников в сфере услуг Германии работали хотя бы частично из дома в июне. Для сравнения, средний показатель по экономике в целом составляет около 30%.

Многие банки в Германии сталкиваются с серьезным давлением с целью сократить расходы и считают расходы, связанные с арендой и содержанием офисов, одним из путей.