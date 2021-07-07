Банки Германии начинают отказываться от офисов

Банки в Германии быстро сокращают свои офисные площади, поскольку все большее число их сотрудников работает из дома, пишет Bloomberg.
Темпы, с которыми банки в Германии трансформируются в сфере недвижимости, отличают их даже от американских коллег, которые, в основном, придерживаются модели личного присутствия. Большинство европейских банков представили гибкую политику работы, которая обычно позволяет большинству сотрудников работать из дома два или три дня в неделю.
Какие шаги уже выполнили:
Процесс уменьшения офисных площадей обычно происходит медленно, поскольку многие договоры аренды заключаются на десять лет или даже дольше, а досрочное расторжение договоров может привести к большим компенсационным выплатам.
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Согласно опросу исследовательской фирмы Ifo, почти 40% всех сотрудников в сфере услуг Германии работали хотя бы частично из дома в июне. Для сравнения, средний показатель по экономике в целом составляет около 30%.
Многие банки в Германии сталкиваются с серьезным давлением с целью сократить расходы и считают расходы, связанные с арендой и содержанием офисов, одним из путей.
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