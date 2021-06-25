Мошенники за три часа перевыпустили SIM и сняли деньги с карты: украинец рассказал о схеме

Украинец Константин Кукса утверждает, что мошенники за три часа сняли с его счетов деньги и взяли на его имя кредит. Это произошло за счет того, что аферистам удалось перевыпустить SIM-карту жертвы.
Об этом свидетельствует его публикация на Facebook.
“Пришла СМС от “Киевстара”, что выполняется замена SIM-карты и после этого мой номер был отключен полностью. За 3 часа, пока дозвонился до оператора, чтобы заблокировать SIM и свои счета в банках, мошенники успели перевыпустить SIM-карту”, – заявил Кукса.
За это время аферисты успели оформить на его имя онлайн-кредит на 10 тысяч гривен сроком на 14 дней и снять с кредитной карточки 12,9 тысячи гривен.
Кстати, полезные советы о том, как защитить свои деньги от мошенников, мы пишем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
“Подал заявление в полицию, киберполицию, Национальный банк. На сегодняшний день от них никаких действий не предпринято! Привязывайте Ваши SIM-карты к паспорту в отделении “Киевстар”, так мошенники без вашего присутствия и оригинала паспорта удаленно не смогут перевыпустить вашу SIM-карту. Будьте осторожны!” – говорит пострадавший.
Напомним, недавно Finance.ua опубликовал историю о том, как мошенники оформили на женщину кредит с помощью «Дія». Также мы спрашивали у читателей наших соцсетей и форумчан, что они думают о сложившейся ситуации.
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