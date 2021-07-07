Как забрать авто со штрафплощадки за несколько минут: новый сервис для водителей Киева

В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки. Сейчас сервис работает в тестовом режиме.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов, сказано на сайте КГГА.

По его словам, вместе с Нацполицией и Kyiv Smart City мы разработали и внедрили сервис, который позволит экономить время водителей и уменьшит очереди в пунктах выдачи на 25-30%.

Кстати, о лайфхаках, как сэкономить на штрафах и коммуналке, мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Как работает сервис:

чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести данные автомобиля в приложении Kyiv Smart City (вкладка «Городские сервисы» – «Сервисы водителя» – «Эвакуация»);

если данные внесены до 18:00, она будет подтверждена в тот же день. Если после 18:00 – на следующий день, о чем водитель получит оповещение;

на основе этой информации будет создано электронное заявление на возврат авто;

водителю достаточно распечатать заявление и следовать сразу на штрафплощадку к представителю полиции, который там же отсканирует заявление и выдаст автомобиль.

Также, согласно сообщению, по многочисленным просьбам водителей увеличили время работы штрафплощадок в субботу – с 09:00 до 17:00

Также в приложении можно просмотреть детали эвакуации, доказательную базу с фотоматериалами. После того как будет предоставлена вся необходимая информация, создается электронное заявление.