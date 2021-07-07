Как забрать авто со штрафплощадки за несколько минут: новый сервис для водителей Киева

В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки. Сейчас сервис работает в тестовом режиме.
Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов, сказано на сайте КГГА.
По его словам, вместе с Нацполицией и Kyiv Smart City мы разработали и внедрили сервис, который позволит экономить время водителей и уменьшит очереди в пунктах выдачи на 25-30%.
Кстати, о лайфхаках, как сэкономить на штрафах и коммуналке, мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
Как работает сервис:
Также, согласно сообщению, по многочисленным просьбам водителей увеличили время работы штрафплощадок в субботу – с 09:00 до 17:00
Также в приложении можно просмотреть детали эвакуации, доказательную базу с фотоматериалами. После того как будет предоставлена вся необходимая информация, создается электронное заявление.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
84% украинцев против продажи сельхозземли иностранцам – опросВчера, 21:23 - 464 7
Мошенники за три часа перевыпустили SIM и сняли деньги с карты: украинец рассказал о схеме2 ч. назад - 1100 4
Глава Госаудитслужбы: из «ковидного фонда» исчезли 124 млн грн8 ч. назад - 479 3
За 2 года спрос на квалифицированных IT-специалистов вырос вдвоеВчера, 14:48 - 1297 3
Зарплата министров не должна быть меньше 100 тысяч гривен, – РезниковОколо часа назад - 147 2
Кому повысят пенсии с 2022 года9 ч. назад - 4251 1
Bitcoin предрекли обвал на 80%6 ч. назад - 1709
Названы города мира с самым быстрым ростом цен на жильеВчера, 17:00 - 1660 1
В Украине намерены изменить правила объединения объектов недвижимости7 ч. назад - 1280
Мошенники за три часа перевыпустили SIM и сняли деньги с карты: украинец рассказал о схеме2 ч. назад - 1100 4
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет7 ч. назад - 123 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1004 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1654 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 772 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1498 1