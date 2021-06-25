Глава Госаудитслужбы: из «ковидного фонда» исчезли 124 млн грн

Глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис считает, что итоги аудита “ковидного фонда” не столь печальны, как кажется на первый взгляд. Несмотря на то, что Госаудитслужба выявила финансовых нарушений более чем на 400 млн грн, украдены из них только 124 млн.

Об этом Плис рассказал в интервью изданию “Гордон”.

Аудит фонда борьбы с COVID-19 он назвал “уникальной спецоперацией” – более тысячи мер государственного финансового контроля, в том числе 280 ревизий расходов, 505 проверок закупок и 221 мониторинг закупок.

Как рассказал Плис, всего было выделено 78 млрд грн средств, 66 млрд – использовано, 44 млрд – охвачено контролем.

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“Мы увидели финансовых нарушений на 418 млн. 124 млн грн – средства, которые, скажем так, исчезли. Часто звучит, что из фонда украли более 400 млн грн, но это не так. Речь о финансовых нарушениях, а это не всегда аморально”, – сказал он.

“В те 124 млн грн входит, например, завышение объема выполненных работ. Поэтому мы считаем эти деньги похищенными. Большая сумма. Но если оценивать объемы финансирования в целом, то это невысокий уровень потерь”, – считает Плис.

По его мнению, уровень нарушений оказался меньше, чем в других сферах, потому что все понимали, что этот фонд будут проверять. Кроме того, значительная его часть была потрачена на зарплаты врачам и Нацполиции, где не так много возможностей что-то нарушить.