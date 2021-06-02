Деньги из СOVID-фонда: в МВД прокомментировали выявленные аудитом нарушения на 26,5 миллионов

В Министерстве внутренних дел заявили, что законно, эффективно и полно используют средства с COVID-фонда, а установленные аудиторами нарушения на 26,5 млн грн устранены или оспорены.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

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В МВД также прокомментировали решение правительства выделить ведомству 800 млн грн за счет средств, предусмотренных по программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями».

«Средства будут использованы для проведения доплат полицейским, гвардейцам, пограничникам и спасателям, которые рискуют здоровьем, больше всего контактируя с населением во время ежедневного несения службы в период действия карантина. Также выплаты будут произведены медицинским работникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания на COVID-19», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это первое такое решение в 2021 году.

«В дальнейшем правительство будет принимать аналогичные решения для поддержки сотрудников системы МВД Украины. Ежедневно ее подразделения находятся на передовой борьбы с короновирусом. Так, за весь период эпидемии в системе МВД заболели более 52 тысяч, а умерли от последствий болезни 246 человек. Только за прошедшую неделю количество заболевших выросло на 78 человек», — добавили в МВД.

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«Установленные аудиторами отдельные незначительные финансовые нарушения на 26,5 млн грн, что составляет всего 0,6% общего объема выделенных средств, было или устранены уже во время ревизии, или оспорены в установленном законодательством судебном порядке.

Отдельные выводы были признаны противоправными и были отменены требования региональных отделов Госаудитслужбы к учреждениям системы МВД Украины», — заявили в министерстве.