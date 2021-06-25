Square разработает аппаратный кошелек для Bitcoin

Американская технокомпания Square Inc, разрабатывающая решения для приема и обработки электронных платежей, анонсировала создание аппаратного кошелька для Bitcoin. Об этом сообщает Reuters.

Для работы с криптовалютами обычно требуется специальное программное обеспечение – это программа-кошелек, интегрированная или в программную, или в биржевую, или аппаратную среду. Она позволяет пользователю работать с блокчейном и создавать транзакции или получать переводы на свой адрес.

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«Мы решили создать аппаратный кошелек и сервис, чтобы сделать хранение Bitcoin более распространенным…», – сказал Джесси Дорогускер, глава отдела аппаратного обеспечения Square.

В прошлом месяце гендиректор компании Джек Дорси намекнул в твите, что компания рассматривает возможность создания аппаратного кошелька для Bitcoin.

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Аппаратные кошельки – это физические, электронные устройства, такие как USB флэш-накопители, которые могут генерировать секретные ключи и цифровые подписи сделок в автономном режиме. Они могут гарантировать полную анонимность. Они гораздо дороже, чем другие варианты, но их легко настроить, создать резервную копию и использовать в быту. Их безопасность является эталоном в сфере хранения криптовалют.