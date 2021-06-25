В Аргентине предложили узаконить выплату зарплаты в Bitcoin

Депутат парламента Аргентины Хосе Луис Рамон представил законопроект, который в случае принятия позволит работникам получать заработную плату в Bitcoin и других криптовалютах.
Законодатель утверждает, что его инициатива позволит сохранить покупательскую способность сотрудников и повысит их финансовую автономию.
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Согласно предложению, работники смогут выбирать возможность полной или частичной выплаты в криптовалюте вознаграждения за труд.
«Эта инициатива связана с необходимостью обеспечения большей автономии и управления заработной платой, что не означает утраты прав или возможных злоупотреблений в рамках трудовых отношений», — пояснил Хосе Луис Рамон.
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