В Аргентине предложили узаконить выплату зарплаты в Bitcoin

Депутат парламента Аргентины Хосе Луис Рамон представил законопроект, который в случае принятия позволит работникам получать заработную плату в Bitcoin и других криптовалютах.

Законодатель утверждает, что его инициатива позволит сохранить покупательскую способность сотрудников и повысит их финансовую автономию.

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Согласно предложению, работники смогут выбирать возможность полной или частичной выплаты в криптовалюте вознаграждения за труд.

«Эта инициатива связана с необходимостью обеспечения большей автономии и управления заработной платой, что не означает утраты прав или возможных злоупотреблений в рамках трудовых отношений», — пояснил Хосе Луис Рамон.

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