0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

Минсоцполитики расширит программы государственной поддержки семей с детьми

Минсоцполитики расширит программы государственной поддержки семей с детьми

Министерство социальной политики планирует расширить и усовершенствовать программы государственной поддержки семей с детьми.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Информацию о пенсиях и других соцвыплатах можете прочесть в телеграм-канале Finance_ukr. Не забудьте подписаться!

«Повысить жизнестойкость семей с детьми — одна из задач по развитию детей и молодежи в контексте достижения Украиной Целей устойчивого развития ООН. Ребенок является высшей ценностью демократического общества. И для того чтобы ребенок рос счастливым, был в безопасности, гармонично развивался и мог раскрыть максимум своего потенциала, нет лучшей среды чем семейная. Поэтому в первую очередь мы поддерживаем семьи с детьми», — подчеркнула министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Пакет малыша. «С 1 июля 2021 года родители новорожденных получили возможность выбирать: получать ли помощь „пакет малыша“ в натуральном виде или в монетизированном, ведь начал работать новый механизм получения денежной компенсации этой помощи. И нам нужно обеспечить безусловную реализацию этого права выбора», — отметила Лазебная.

Для удобства получателей помощи в монетизированном виде Минсоцполитики работает над максимальной цифровизацией этого процесса, ведь получатели — это молодые, современные люди, для которых «государство в смартфоне» является наиболее удобным средством коммуникации с государственными органами.

«Пакет малыша» в натуральной форме выдается семьям новорожденных в учреждениях здравоохранения или в органах социальной защиты по месту проживания или пребывания получателя. С целью более эффективного использования бюджетных средств закупка товаров для комплектования «пакета малыша» проводится на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro.

Стоимость данного вида помощи не будет засчитываться в материальную помощь, выплачиваемую при рождении ребенка.

Помощь при рождении ребенка. Правительство подало на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект (регистрационный № 5585), который позволит со следующего года повысить размер государственной помощи при рождении или усыновлении ребенка с 41 280 грн до 50 000 гривен.

25% этой помощи будет выплачиваться единовременно, остальная сумма будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями. В дальнейшем ежегодно размер пособия при рождении ребенка будет индексироваться на показатель роста индекса потребительских цен.

Помощь на детей с инвалидностью. Правительственным законопроектом о мерах по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора), (регистрационный № 5045), предусмотрена выплата компенсации в размере минимальной заработной платы, в частности, одному из родителей по уходу за детьми (в возрасте до 18 лет) с инвалидностью подгруппы, А или лицами с инвалидностью с детства (старше 18 лет), отнесенными к подгруппе, А I группы.

В случае, когда родители получают надбавку на уход, то она учитывается в эту сумму.

Если исходить из сегодняшней минимальной зарплаты в 6 000 гривен, то дополнительно к набавке на уход один из родителей мог бы в случае принятия законопроекта получать почти 2 000 грн (6 000 грн (МЗП) — 4 026 грн (надбавка на уход за ребенком до 6 лет).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.