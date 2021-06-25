Минсоцполитики расширит программы государственной поддержки семей с детьми

Министерство социальной политики планирует расширить и усовершенствовать программы государственной поддержки семей с детьми.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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«Повысить жизнестойкость семей с детьми — одна из задач по развитию детей и молодежи в контексте достижения Украиной Целей устойчивого развития ООН. Ребенок является высшей ценностью демократического общества. И для того чтобы ребенок рос счастливым, был в безопасности, гармонично развивался и мог раскрыть максимум своего потенциала, нет лучшей среды чем семейная. Поэтому в первую очередь мы поддерживаем семьи с детьми», — подчеркнула министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
Пакет малыша. «С 1 июля 2021 года родители новорожденных получили возможность выбирать: получать ли помощь „пакет малыша“ в натуральном виде или в монетизированном, ведь начал работать новый механизм получения денежной компенсации этой помощи. И нам нужно обеспечить безусловную реализацию этого права выбора», — отметила Лазебная.
Для удобства получателей помощи в монетизированном виде Минсоцполитики работает над максимальной цифровизацией этого процесса, ведь получатели — это молодые, современные люди, для которых «государство в смартфоне» является наиболее удобным средством коммуникации с государственными органами.
«Пакет малыша» в натуральной форме выдается семьям новорожденных в учреждениях здравоохранения или в органах социальной защиты по месту проживания или пребывания получателя. С целью более эффективного использования бюджетных средств закупка товаров для комплектования «пакета малыша» проводится на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro.
Стоимость данного вида помощи не будет засчитываться в материальную помощь, выплачиваемую при рождении ребенка.
Помощь при рождении ребенка. Правительство подало на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект (регистрационный № 5585), который позволит со следующего года повысить размер государственной помощи при рождении или усыновлении ребенка с 41 280 грн до 50 000 гривен.
25% этой помощи будет выплачиваться единовременно, остальная сумма будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями. В дальнейшем ежегодно размер пособия при рождении ребенка будет индексироваться на показатель роста индекса потребительских цен.
Помощь на детей с инвалидностью. Правительственным законопроектом о мерах по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора), (регистрационный № 5045), предусмотрена выплата компенсации в размере минимальной заработной платы, в частности, одному из родителей по уходу за детьми (в возрасте до 18 лет) с инвалидностью подгруппы, А или лицами с инвалидностью с детства (старше 18 лет), отнесенными к подгруппе, А I группы.
В случае, когда родители получают надбавку на уход, то она учитывается в эту сумму.
Если исходить из сегодняшней минимальной зарплаты в 6 000 гривен, то дополнительно к набавке на уход один из родителей мог бы в случае принятия законопроекта получать почти 2 000 грн (6 000 грн (МЗП) — 4 026 грн (надбавка на уход за ребенком до 6 лет).
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