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На борьбу с пандемией Украина потратила 72% предусмотренных на год средств

На борьбу с пандемией Украина потратила 72% предусмотренных на год средств

За 6 месяцев 2021 года на борьбу с COVID-19 использовано более 26 млрд гривен, всего на 2021 год бюджетом предусмотрено 36 млрд грн – правительство почти выполнило план по закупке вакцин.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Так, из общей суммы в течение июня потратили 6,8 млрд грн на борьбу с COVID-19.

Больше всего за полгода направлено на оплату учреждениям здравоохранения за оказанную стационарную медпомощь и услуг по вакцинации в рамках программы медицинских гарантий – 9,8 млрд грн. Несколько меньше, 9,3 млрд грн, правительство потратило на закупку вакцин.

В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн. Из них 17,5 млрд грн – на лечение больных в рамках программы медгарантий, 10,5 млрд грн – на закупку 38 млн доз вакцин.

По состоянию на конец июня заключены соглашения по поставке 37,3 млн доз вакцин за счет госбюджета. Больше всего, 20 млн доз вакцин, ожидается производства Pfizer, а также 10 млн доз вакцин производства Novavax.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцин производства компании Sinovac Biotech было закуплено за счет бюджета 2020 года.

В целом в течение 6 месяцев 2021 года в Украину поставлено 5,1 млн доз вакцин от COVID-19: 1,9 млн доз вакцин Sinovac Biotech, 1,6 млн доз AstraZeneca, 1,6 млн доз Pfizer-BioNTech.

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По материалам Економічна Правда
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