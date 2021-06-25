Новую денежную оценку земель в Киеве уже утвердили, но будет действовать она с 2023 года

Новая нормативная денежная оценка земель вступит в действие с начала 2023 года. Перенос сроков ее введения связан с кризисом, вызванным пандемией.

Такое решение сегодня, 8 июля, на пленарном заседании II сессии Киевсовета поддержали 89 депутатов.

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Как отметил депутат Киевского городского совета, председатель Постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев, нормативная денежная оценка определяет размер земельного налога, арендной платы, размер государственной пошлины при мене, наследовании и дарении земельных участков.

Также нормативная денежная оценка разрабатывает показатели и механизмы экономического стимулирования рационального использования и охраны земель.

«Последний раз оценка проводилась еще в 2013 году, где средняя (базовая) стоимость 1 кв. м. земель составляла 686,46 грн. По состоянию на 1 января 2021 года, с учетом коэффициента индексации стоимость была 1 302,36 грн», — подчеркнул Михаил Терентьев.

В соответствии со статьей 18 Закона Украины «Об оценке земель», нормативно денежная оценка должна проводиться минимум один раз в 5-7 лет. Но, учитывая пандемию, когда бизнес оказался в непростой ситуации, Киевсовет решил перенести введение ее в действие на 2023 год.

Михаил Терентьев отметил, что дополнительные средства, которые будут поступать в городской бюджет от аренды земельных участков, будут направлены на развитие социальной инфраструктуры Киева, обновление и модернизацию медицинских, учебных, спортивных заведений, а также на неотложные нужды киевлян.