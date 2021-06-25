Как будут сотрудничать исполнители и банки по аресту счетов должников

На сегодняшний день государственное предприятие «Национальные информационные системы» проводит работы по доработке программного обеспечения Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) в направлении внедрения автоматизации процесса получения исполнителем информации относительно банковских счетов должника, что предусмотрено положениями Порядка автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках.

Об этом пишет пресс-служба Министерства юстиции.

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После того, как программное обеспечение полноценно заработает, банки будут сообщать в электронном режиме не только факт наличия банковских счетов у должника, а и их номера и суммы остатков на них.

Что это значит. Если средств для погашения долга будет достаточно на одном счете — появится возможность накладывать арест исключительно на этот счет должника в одном банке, а не на все его счета в разных банковских учреждениях, как это происходит сейчас. Соответственно, средствами на неарестованных счетах их владелец сможет свободно распоряжаться.

Что будет происходить дальше. После получения информации об остатке средств на счете должника (которую, благодаря принятым изменениям, исполнители вскоре будут получать в электронном виде) и наложение исполнителем ареста на средства должника в электронном виде (которое уже сейчас происходит за помощью АСИП), исполнитель принимает меры по принудительному списанию средств с такого счета.

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«Принудительное списание средств со счетов, которые открыты должниками в банках, производится на основании платежного требования исполнителя, которое в настоящее время оформляется в бумажном виде и направляется к исполнению банкам средствами почтовой связи», — отмечают в Минюсте.

Перед отправкой платежного требования в банк должника для списания средств, она передается для проверки и проставления соответствующей отметки в банк, в котором обслуживаются органы ГИС/частные исполнители.

В дальнейшем, списанные со счетов должника денежные средства, которые зачисляются на депозитные счета органов ГИС/частных исполнителей, распределяются в соответствии с требованиями Закона Украины «Об исполнительном производстве» и направляются на погашение задолженности перед взыскателем по исполнительному документу.

Для чего все это необходимо. Предоставление исполнителям возможности автоматизировано получать информацию о номерах счетов должников-физических лиц и сумм средств, имеющиеся на таких счетах, а также автоматически направлять в электронном виде постановления об аресте средств, не только значительно облегчит работу исполнителей и повысит эффективность исполнения решений судов и других органов (должностных лиц), но и позволит сократить материальные и трудовые ресурсы как со стороны органов принудительного исполнения решений, так и банков.

Справка Finance.ua:

С 6 июля полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства, которая позволяет арестовывать средства на банковских счетах украинцев-должников автоматически.