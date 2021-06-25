Доплаты к пенсиям по инвалидности увеличились

С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки для нескольких категорий пенсионеров. В частности, выросли доплаты от государства по уходу за людьми с инвалидностью.
Об этом пишет «Сегодня».
Эти выплаты, как и многие другие, рассчитываются, исходя из размера прожиточного минимума.
Надбавки к пенсии по инвалидности выросли следующим образом:
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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