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Доплаты к пенсиям по инвалидности увеличились

Доплаты к пенсиям по инвалидности увеличились

С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки для нескольких категорий пенсионеров. В частности, выросли доплаты от государства по уходу за людьми с инвалидностью.

Об этом пишет «Сегодня».

Эти выплаты, как и многие другие, рассчитываются, исходя из размера прожиточного минимума.

Надбавки к пенсии по инвалидности выросли следующим образом:

  • для лиц с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы — с 2653,5 до 2781 грн, на 127,5 грн (150% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц);
  • для детей с инвалидностью подгруппы, А — с 2653,5 до 2781 грн, на 127,5 грн (150% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц);
  • для лиц с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы — на 85 грн, с 1769 до 1854 грн. (доплата за уход составляет 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);
  • для одиноких людей с инвалидностью II и III групп, нуждающихся в уходе — на 63,75 грн, с 1326,75 до 1390,5 грн (75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Справка Finance.ua:

  • В Украине с 1 июля 2021 года 5 миллионам человек повысили пенсионные выплаты.
  • На сегодня в Украине около 11 млн пенсионеров, а это 27% общей численности населения. И при этом, по данным ООН и Министерства социальной политики, около 80% пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума, то есть находятся за чертой бедности. Но не только в Украине люди пенсионного возраста являются одной из самых незащищенных групп населения.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Сегодня
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