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Глава ГФС рассказал о результатах работы за полгода

Глава ГФС рассказал о результатах работы за полгода

Глава фискальной службы Украины Вадим Мельник рассказал о результатах работы ГФС за первые полгода 2021 года. Он также назвал самые резонансные дела за это время.

Так, Мельник сообщил, что начиная с января 2021 года было предотвращено незаконное перемещение наличных через линию разграничения на более 250 млн грн. Для этого на КПВВ был произведен досмотр более 40 млн граждан.

По результатам за полгода по индустриям:

  • изъято 1 901,4 тонн спирта на 357,6 млн грн;
  • изъято 443,0 тонн ликеро-водочных изделий на 108,8 млн грн;
  • изъято более 13 млн пачек табачных изделий на 444,96 млн грн;
  • изъято 35 335 тонн горюче-смазочных материалов на 1,1 млрд грн.

«Экономический эффект работы налоговой милиции за 6 месяцев 2021 года составил 13,163 млрд грн», — добавил Вадим Мельник.

В то же время глава фискальной службы также рассказал об основных нарушениях в городских администрациях.

Так, в деятельности департамента земельных ресурсов КГГА было выявлено нарушений на 100 млн грн в сфере арендной платы за землю. В деятельности «Киевтеплоэнерго» выявлено манипуляций с тендерами на 260 млн грн.

По материалам РБК-Украина
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