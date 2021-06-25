Дания предоставит Украине около миллиона евро на модернизацию систем теплоснабжения

Дания предоставит Украине грант на сумму около 1 млн евро на модернизацию систем централизованного теплоснабжения в рамках соглашения о реализации украинско-датского энергетического партнерства (UDEPP).

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Отмечается, что министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов и посол Королевства Дания Оле Эгберг Миккельсен подписали соглашение о реализации программы украинско-датского энергетического партнерства.

«Соглашение предусматривает консультационную поддержку и техническую помощь во внедрении опыта Королевства Дания по модернизации систем централизованного теплоснабжения в Украине. Сумма гранта составит 6,4 млн датских крон (около 1 млн евро)», — сообщает Минрегион.

Чернышов отметил, что опыт Дании в сфере централизованного теплоснабжения может быть полезен в решении проблем отрасли в Украине.

Как сообщает Министерство энергетики Украины, Украина и Дания подписали новое соглашение о сотрудничестве в рамках российско-датской программы энергетического партнерства в 2021—2026 годах.

Соглашение подписали в Вильнюсе министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод.

«Соглашение между Министерством энергетики Украины и Министерством иностранных дел Королевства Дания станет новым этапом углубления межправительственного сотрудничества, которое будет сосредоточено на укреплении среды для устойчивых энергетических решений и технологий, основанных на датском опыте и технической помощи, а также открытии возможностей для компаний, работающих с зеленой энергетикой. Датское энергетическое агентство в рамках сотрудничества внесет свой вклад в виде консультаций, технической помощи и взаимного обучения специалистов украинского энергетического сектора», — отмечают в Минэнерго.

В ходе подписания документа Галущенко отметил, что видит значительный потенциал для углубления сотрудничества Украины и Дании в развитии возобновляемых источников энергии и усилении энергетической безопасности. Ожидается, что энергетическое партнерство с Данией будет способствовать улучшению условий для внедрения новейших экологически чистых энергетических технологий и привлечения инвестиций в устойчивую энергетику в Украине.