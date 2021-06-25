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Украинцы за полгода зарегистрировали около 200 тыс. подержанных иномарок

Украинцы за полгода зарегистрировали около 200 тыс. подержанных иномарок

В июне 2021 года на украинские номера перешли 35,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Новых легковых авто за месяц было зарегистрировано в количестве 8,8 тыс. шт.

Об этом сообщает Укравтопром.

«Всего по итогам первого полугодия 2021 года на украинские номера перешли 195,5 тыс. ввезенных из других стран б/у легковых авто, что на 40% больше чем в прошлом году», — сказано в сообщении.

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По сравнению с прошлым годом июньские регистрации подержанных иномарок выросли на 23%. Как следствие, растаможенный секонд-хенд занял 80% первичного рынка легковых авто.

Самые популярные марки среди подержанных иномарок:

  • Volkswagen — за месяц украинцы зарегистрировали 6083 подержанных машин;
  • второй результат у Ford, владельцами неновых автомобилей этой марки стали 3480 украинских автомобилистов;
  • на третьем месте Renault — 3002 растаможенные и зарегистрированные машины.


Инфографика: Укравтопром

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По материалам Finance.UA
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