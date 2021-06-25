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Анонсировали концепцию Hyperloop для перевозки портовых грузов (видео)

Анонсировали концепцию Hyperloop для перевозки портовых грузов (видео)

Компании HHLA и HyperloopTT готовы представить проект HyperPort – модель транспортировки контейнеров с использованием технологии Hyperloop.

Концепция разрабатывается для улучшения морских и внутренних сообщений, а также для увеличения пропускной способности и эффективности терминалов, пишет на пресс-служба Hamburger Hafen und Logistik (HHLA).

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В конце 2018 года американская научно-исследовательская компания Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) и немецкий логистический оператор Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) заключили соглашение о совместной работе над проектом HyperPort.

Технология должна послужить моделью для перевозки контейнеров в морском и внутреннем сообщении с использованием технологии Hyperloop.

Разработанную техническую концепцию представят на выставке ITS World Congress, которая будет проходить в Гамбурге с 11 по 15 октября 2021 года.

Концепция HyperPort позволит перевозить контейнерные грузы на высокой скорости на сотни километров. Система сможет надежно, эффективно и безопасно перемещать до 2800 контейнеров в день в закрытой операционной среде, что уменьшит воздействие на окружающую среду. Сообщается, что отдельные транспортные капсулы HyperPort вмещают два 20-футовых или один 40 или 45-футовый контейнер стандартной или повышенной емкости.

По материалам Build Portal
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