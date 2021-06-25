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Какие зарплаты предлагают в сфере страхования Украины (инфографика)

Какие зарплаты предлагают в сфере страхования Украины (инфографика)

Большинство работодателей из сферы страхования (55%) ищут кандидатов с опытом работы от года до трех.

Об этом свидетельствует аналитика кадрового портала grc.ua.

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Еще 41% готовы сделать предложение о работе кандидатам с опытом работы в индустрии от трех до шести лет. Специалистов без опыта работы в страховании ищут только 4% компаний.

Формат работы. 94% работодателей из сферы страхования предлагают работу в офисе на полный рабочий день. Возможность гибкого графика готовы предложить кандидатам 5% работодателей. Полностью удаленный формат рассматривают лишь 1% работодателей.

Кого ищут в страховании? Больше всего вакансий сферы открыто для специалистов в областях:

  • медицинского страхования (15%);
  • комплексного страхования юридических лиц (13%);
  • комплексного страхования физических лиц (9%);
  • чуть меньше предложений работы для кандидатов, ищущих работу в сфере страхования бизнеса (8%) или для руководителей направлений (8%).

Зарплаты. Компенсация кандидатов зависит от опыта работы, базы клиентов и специализации менеджера. Так, специалист–страховщик в начале карьерного пути может рассчитывать на заработную плату 15 тыс. грн. (до уплаты налогов).

Специалист с опытом работы в страховании с наработанной базой клиентов может претендовать на оклад от 25 тыс. грн.

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Если же кандидат имеет опыт работы более пяти лет, является ведущим специалистом в определенной области страхования (например, медицинское страхование luxury-сегмента), тогда он может рассчитывать на 45 тыс. грн, говорится в исследовании.

По материалам Finance.UA
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