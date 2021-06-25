Какие зарплаты предлагают в сфере страхования Украины (инфографика)

Большинство работодателей из сферы страхования (55%) ищут кандидатов с опытом работы от года до трех.
Об этом свидетельствует аналитика кадрового портала grc.ua.
Кстати, в телеграм-канале Finance.ua мы пишем о зарплатах, пенсиях и других видах соцпомощи. Там же учим не платить лишнего. Не забудьте подписаться! 🤫
Еще 41% готовы сделать предложение о работе кандидатам с опытом работы в индустрии от трех до шести лет. Специалистов без опыта работы в страховании ищут только 4% компаний.
Формат работы. 94% работодателей из сферы страхования предлагают работу в офисе на полный рабочий день. Возможность гибкого графика готовы предложить кандидатам 5% работодателей. Полностью удаленный формат рассматривают лишь 1% работодателей.
Кого ищут в страховании? Больше всего вакансий сферы открыто для специалистов в областях:
Зарплаты. Компенсация кандидатов зависит от опыта работы, базы клиентов и специализации менеджера. Так, специалист–страховщик в начале карьерного пути может рассчитывать на заработную плату 15 тыс. грн. (до уплаты налогов).
Специалист с опытом работы в страховании с наработанной базой клиентов может претендовать на оклад от 25 тыс. грн.
Если же кандидат имеет опыт работы более пяти лет, является ведущим специалистом в определенной области страхования (например, медицинское страхование luxury-сегмента), тогда он может рассчитывать на 45 тыс. грн, говорится в исследовании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Приложение «Дія» запустило новый способ авторизацииВчера, 08:30 - 2332 17
В октябре тарифы на отопление взлетят на 40% - прогнозВчера, 13:01 - 1591 13
Гендиректор «Укрпочты» опроверг свои слова о зарплатах в 1000 долларов у почтальоновВчера, 11:30 - 891 8
В Виннице разоблачили майнинг-ферму, работавшую на территории облэнергоВчера, 16:14 - 512 6
Украинцев готовят к резкому подорожанию жильяВчера, 19:00 - 2017 5
Стало известно, когда в Украине намерены повысить гарантированную сумму по вкладамВчера, 17:06 - 3756
Приложение «Дія» запустило новый способ авторизацииВчера, 08:30 - 2332 17
В Минфине объяснили, как изменения в Налоговый кодекс будут касаться людей, которые продают собственное жильеВчера, 08:00 - 2103
Украинцев готовят к резкому подорожанию жильяВчера, 19:00 - 2017 5
В октябре тарифы на отопление взлетят на 40% - прогнозВчера, 13:01 - 1591 13
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 517 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1490 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 682 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1376
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2512 2