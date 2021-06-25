Налоговая оповестила бизнес о рисках неуплаты налогов

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) отобразила в электронном кабинете налогоплательщика информацию об имеющихся критериях риска высокой степени. На основании этих данных компании могут самостоятельно оценить возможность проведения у них документальных плановых проверок.
Об этом сообщается на сайте ГНС.
Критерии риска определяются на основании результатов деятельности налогоплательщика в 2020 году и своевременности уплаты налогов.
«Расчет рисков неуплаты налогов для отбора плательщиков в план-график (проверок) осуществляется средствами информационно-коммуникационной системы ГНС ежеквартально по данным налоговой отчетности налогоплательщиков и с использованием другой информации баз данных ГНС», — уточнили в службе.
Риски разделяются на такие степени значимости: высокий, средний, незначительный.
При этом в Госналоговой отмечают, что план-график проведения проверок налогоплательщиков на 2021 год был сформирован с учетом показателей за 2019 год и за 9 месяцев 2020 года. Его обнародовали еще в декабре прошлого года.
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