Налоговая оповестила бизнес о рисках неуплаты налогов

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) отобразила в электронном кабинете налогоплательщика информацию об имеющихся критериях риска высокой степени. На основании этих данных компании могут самостоятельно оценить возможность проведения у них документальных плановых проверок.

Об этом сообщается на сайте ГНС.

Критерии риска определяются на основании результатов деятельности налогоплательщика в 2020 году и своевременности уплаты налогов.

«Расчет рисков неуплаты налогов для отбора плательщиков в план-график (проверок) осуществляется средствами информационно-коммуникационной системы ГНС ежеквартально по данным налоговой отчетности налогоплательщиков и с использованием другой информации баз данных ГНС», — уточнили в службе.

Риски разделяются на такие степени значимости: высокий, средний, незначительный.

При этом в Госналоговой отмечают, что план-график проведения проверок налогоплательщиков на 2021 год был сформирован с учетом показателей за 2019 год и за 9 месяцев 2020 года. Его обнародовали еще в декабре прошлого года.

Справка Finance.ua:

С 1 июля Гоструда во взаимодействии с ГНС начала инспектирование по вопросам выявления незадекларированных работников.