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С 1 июля Гоструда начнет проверки предприятий по выявлению незадекларированных работников

С 1 июля Гоструда начнет проверки предприятий по выявлению незадекларированных работников

С 1 июля Гоструда во взаимодействии с ГНС начнет инспектирование по вопросам выявления незадекларированных работников.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Кого проверят? Инспекции будут проводить среди работодателей, у которых самый высокий риск использования незадекларированного труда. В первую очередь в поле зрения инспекторов будут работодатели, которые не отреагировали на длительную информационную кампанию и продолжают уклоняться от декларирования наемных работников.

Отмечается, что в ходе информационной кампании, в течение почти 6 месяцев текущего года, инспекторы труда проинформировали более 62 тыс. работодателей и их работников о преимуществах официального трудоустройства.

В каких сферах зафиксировали больше всего работников «в тени»:

  • торговля – 36 тыс.;
  • сельское хозяйство – 6 тыс.;
  • транспорт – 5 тыс.;
  • организации питания – 3 тыс.

На что имеют право инспекторы:

  • в соответствии с действующим законодательством инспектор труда может прийти к любому работодателю в любой день и время с целью проверить оформление трудовых отношений;
  • для выявления незадекларированных работников, инспектор может беспрепятственно проходить в производственные, служебные и административные помещения работодателей, ознакомляться с документами, ведение которых предусмотрено законодательством о труде, общаться с работниками и представителями работодателя, задавать им вопросы и получать разъяснения;
  • при выявлении незадекларированных работников безотлагательно будут приниматься меры по привлечению к ответственности за нарушения в сфере законодательства о труде и налогового законодательства.

Штрафы и санкции. В соответствии с законодательством за нарушение законодательства о труде (незадекларированный работник, факт подмены трудового договора гражданско-правовым/договором о стажировке, выплаты заработной платы в конверте, выплаты вознаграждения работнику без начисления/уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов, фактическое использование труда работника полный день при его оформлении на неполный рабочий день) составляет 10 минимальных заработных плат, что в 2021 году составляет 60 000 грн.

Совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, относительно которого совершено нарушение, будет составлять 180 000 грн.

По материалам Finance.UA
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