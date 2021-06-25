Налог для международных компаний: G20 готовится заключить соглашение

Уже в ближайшее время страны-члены G20 согласятся ввести минимальный налог для крупных корпораций.
Об этом в эфире телеканала СВС заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.
«Уже в течение ближайших часов на уровне G20 мы можем заключить соглашение среди 20-ти важнейших государств мира. После этого наступит этап имплементации. Думаю, имплементация должна пройти в 2022 и 2023 годах», — сказал Ле Мэр.
По его словам, речь идет о минимальной налоговой ставке на уровне не менее 15%. «Для французского правительства 15% – это начальная точка, а не окончательный пункт», — отметил министр.
Ле Мэр пояснил, что принятие глобального минимального налога для крупных корпораций позволит честно облагать налогами техгигантов. «Они избегают должного уровня налогообложения, поскольку не имеют физического присутствия в государствах, где получают доходы», — отметил он.
Напомним, министры финансов стран Большой семерки еще 5 июня достигли предварительного согласия относительно будущего минимального налога для крупных корпораций на уровне не менее 15 процентов.
Этот шаг направлен на то, чтобы транснациональные корпорации — особенно технологические гиганты — не имели в будущем возможности получать большие прибыли в одних странах и платить с них низкие налоги в других.
Принятие этого глобального налогового изменения инициировала администрация президента США Джо Байдена. Таким образом США хотят ограничить возможность транснациональных концернов использовать преимущества налоговых систем для увеличения своих прибылей, особенно в период пандемии коронавируса, которая ослабила экономики во всем мире.
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