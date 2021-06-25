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В Украине за два года обновят более 600 км дорог к международным пунктам пропуска — ОП

В Украине за два года обновят более 600 км дорог к международным пунктам пропуска — ОП

В течение 2021−2022 годов в Украине планируют отремонтировать более 600 км автомобильных дорог к международным пунктам пропуска въезда-выезда граждан.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время выступления на форуме «Украина 30. Международная политика».

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«В 2020 году мы отремонтировали 150 км дорог, которые ведут к международным пунктам пропуска. Мы понимаем, что транзит — это самое главное для нас, и мы должны быть конкурентоспособными в транзитном плане по сравнению с другими странами. За 2021−2022 годы мы обновим более 600 км дорог, которые ведут к пунктам пропуска», — заявил он.

Кроме того, Тимошенко добавил, что в рамках «Большой стройки» происходит обновление, а также открытие новых пунктов пропуска.

Напомним, в рамках президентской программы «Большая стройка» в 2021 году планируется также отремонтировать 2000 километров дорог местного значения.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.

По материалам Укринформ
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