С 1 января 2022 года повысится размер пособия на детей с тяжелыми болезнями

С 1 января 2022 года повысится размер помощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность — Кабмин поддержал соответствующую инициативу.

Об этом по итогам заседания правительства сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

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«Этим решением также предлагается назначение стипендии детям погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны.

Кроме того, предусматривается назначение государственной социальной помощи и помощи на детей одиноким матерям без уменьшения ее размера, если центр занятости не сможет предложить им работу», — написал Шмыгаль.