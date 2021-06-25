«Инвестняни»: UkraineInvest получил 23 запроса на 1,35 миллиарда долларов — Шмыгаль

Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest уже получил 23 запроса от потенциальных инвесторов на общую сумму 1,35 млрд долл.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

«По вопросу инвестиционного климата — активно работаем в этом направлении, чтобы приблизить нашу страну к топ-30 в рейтинге Doing Business. Попасть в топ-30 — это один из наших долгосрочных KPI, которые прописаны в Национальной экономической стратегии.

Правительство со своей стороны максимально способствует, чтобы механизмы «инвестнянь» заработали на практике как можно скорее, уже утверждены 4 подзаконных акта, следующий, который мы утвердим уже сегодня, — это методология расчета объема предоставления госпомощи", — сказал премьер, открывая заседание.

«Это утверждение позволит инвесторам получать налоговые стимулы до 30%, что предусмотрено законом об инвестициях», — добавил он.

По его словам, несмотря на то, что запуск инструмента поддержки проектов со значительными инвестициями продолжается, к нему уже наблюдается интерес.

«Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest уже получил 23 запроса от потенциальных инвесторов на общую сумму 1,35 млрд долл.» — сказал глава правительства.

Справка Finance.ua:

Кабмин на заседании 19 мая принял постановление, которым утверждаются требования к технико-экономическому обоснованию инвестпроектов — это позволит заработать закону о сопровождении инвесторов со значительными инвестициями.

В рамках принятого закона об «инвестнянях» UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше 1 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

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