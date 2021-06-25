«Инвестняни»: UkraineInvest получил 23 запроса на 1,35 миллиарда долларов — Шмыгаль

Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest уже получил 23 запроса от потенциальных инвесторов на общую сумму 1,35 млрд долл.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
«По вопросу инвестиционного климата — активно работаем в этом направлении, чтобы приблизить нашу страну к топ-30 в рейтинге Doing Business. Попасть в топ-30 — это один из наших долгосрочных KPI, которые прописаны в Национальной экономической стратегии.
Правительство со своей стороны максимально способствует, чтобы механизмы «инвестнянь» заработали на практике как можно скорее, уже утверждены 4 подзаконных акта, следующий, который мы утвердим уже сегодня, — это методология расчета объема предоставления госпомощи", — сказал премьер, открывая заседание.
«Это утверждение позволит инвесторам получать налоговые стимулы до 30%, что предусмотрено законом об инвестициях», — добавил он.
По его словам, несмотря на то, что запуск инструмента поддержки проектов со значительными инвестициями продолжается, к нему уже наблюдается интерес.
«Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest уже получил 23 запроса от потенциальных инвесторов на общую сумму 1,35 млрд долл.» — сказал глава правительства.
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