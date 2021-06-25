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Соцвыплаты по потере кормильца выросли

Соцвыплаты по потере кормильца выросли

С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки для нескольких категорий пенсионеров. У многих это связано с плановым увеличением прожиточного минимума. Среди прочего выросли пенсии в связи с потерей кормильца.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

Для одного ребенка размер такой пенсии составляет 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть равен размеру минимальной пенсии. Прожиточный минимум, а значит и эта пенсия, с 1 июля выросли на 85 грн – с 1769 до 1854 грн.

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Для двух детей пенсия составляет 120% прожиточного минимума. Значит, вместо 3538 грн теперь выплачивают 3708 грн – на 170 грн больше.

На трех и более детей пенсия составляет 150% минимума, то есть теперь – 2781 грн (было 2653,5 грн).

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его содержании. При этом детям выплата назначается независимо от того, были ли они на содержании кормильца.

По материалам Сегодня
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