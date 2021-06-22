Минимальная пенсия - 3,5 тысячи: в правительстве рассказали прогноз

Минимальная пенсия в Украине может составлять 3,5 тысячи гривен уже с марта 2022 года. Однако, отметили в Минсоцполитики, все будет зависеть от установленного прожиточного минимума.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в комментарии порталу “Радио Свобода”.
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Нововведения могут затронуть пенсионеров в возрасте от 75 лет, стаж работы которых составит не менее 30 – 35 лет.
“Я уже когда-то и Президенту ходила говорила, что лучше было бы сделать для людей с 75 лет, у кого есть стаж 30 – 35 лет, минимальную гарантию в 3 500. Да, есть человек, у кого 74 года и 9 месяцев. Ему будет немножечко меньше”, – рассказала Лазебная.
Глава министерства отметила, что план повысить минимальную пенсию Минсоцполитики разработало на первое полугодие 2022 года. Однако главный вопрос касается прожиточного минимума, поскольку все государство не сможет финансово “потянуть”.
Отметим, что в 2021 году уже предусмотрели два повышения прожиточного минимума – с 1 июля и 1 декабря. Также с 1 июля вырастет минимальная пенсия, поскольку она привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Поэтому пенсионеры будут получать как минимум 1 854 гривны. Также вырастет надбавка за выслугу лет.
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