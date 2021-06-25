«Гибче, чем банки»: чем может помочь платежный провайдер - мнение эксперта

Топовой комплектацией на рынке сегодня считается работа МФО з банком напрямую, однако улучшить качество платежей, а с ним и обслуживания, поможет платежный провайдер.

Об этом во время своего доклада на МФО саммите 2021 рассказал CEO 4bill Игорь Бокий.

«Мы гибче, чем банки: можем покрасить платежную форму в любой цвет, не будем долго согласовывать изменение тарифов, изменения в настройки. Мы можем ночью поменять порядок поставщиков, поддержать вас овердрафтом на выходные и остановить его за 5 минут, если вы попросили. Мы следим за конверсией, скоростью проведения платежей и безопасностью карточных данных», – ответил он.

Бокий говорит, что их компания в первую очередь ориентирована на сервис для заемщика:

«По дороге это улучшает решения и для МФО. Мы также со многими банками делаем инновационные продукты, внедряем те технологии, которые умеем делать сами».

CEO 4bill на примере своей компании объяснил, что платежный провайдер может дать своим клиентам. Главное:

1. Токенизация. Если финансовая компания не имеет сертификата PCI DSS и не может на своей стороне сохранять токены карт, это будет делать банк. В дальнейшем он может делать все, что угодно, и разорвать такой союз очень сложно. По словам Игоря Бокия, их компания придерживается следующего принципа: «Мы не сможем удержать вас, шантажируя наличием базы токенов».

2. Наличие Apple Pay / Google Pay для погашения кредитов. «Казалось бы, все умеют это делать, показывают цифры, каким образом это повышает конверсию, как положительно влияет на процент успешных платежей. Мы изобрели заново Apple Pay /

Google Pay для МФО. И стоить это будет ровно столько же, сколько погашение кредита с помощью карты», – говорит Бокий.

Среди клиентов МФО большей популярностью пользуется именно Google Pay. Всего же 15% клиентов выбирают именно эти технологии для оплаты по кредиту.

3. Система антифрода. «Со многими банками в части проверки карты заемщика мы работаем эксклюзивно. У нас большая база эмитентов, покрываем свыше 90% всей эмиссии», – объяснил CEO 4bill.



Игорь Бокий во время выступления на МФО саммите 2021

Почему с платежным сервисом удобно?

Такой сервис может выдерживать высокие нагрузки, даже если она не ожидалась.

«Это может быть какая-то акция, которую вы проводите в выходные, праздничные дни, когда все вроде бы должны расслабиться и отдыхать. Но зачастую вы начинаете буксовать, так как процессинг банка не успевает обрабатывать такое количество платежей, банк не успевает авторизовать карты и так далее. На сегодняшний день мы используем облачные решения, которые позволяют быстро увеличивать доступные вам мощности без дополнительных усилий. Мы можем за 2 минуты вырасти в мощности нашего серверного оборудования в 12 раз», – рассказал Игорь Бокий.

Платежный сервис быстро интегрируется и не требует каких-то дополнительных IT-разработок.

«Мы не покупаем модули у сторонних разработчиков, вообще не берем услуги аутсорса. У нас своя команда разработки, которая занимает больше половины всего персонала. Именно поэтому мы уверены в тому, что продаем. А дальше мы продолжаем решение модернизировать вместе с вами», – сказал Игорь Бокий.