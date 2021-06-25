В июне автопроизводство в годовом измерении возросло на 122%

В июне 2021 года, по предварительным данным, объем выпуска автотранспортных средств составлял 745 единиц. По сравнению с июнем 2020 года выпуск автотранспорта увеличился почти на 122%, а относительно предыдущего месяца — упал более чем на четверть.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».
В годовом измерении выпуск легковых авто увеличился почти в 2,5 раза, по сравнению с маем 2021 года — уменьшился на 26,7% и составил 692 единицы.
«Годом ранее статистику в этом сегменте украинского автопрома формировал только один завод — „Еврокар“. Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновил выпуск легковых автомобилей только в сентябре 2020 года», — объяснили в ассоциации.
«Автобусов в течение месяца было изготовлено 51 ед. Это на одну единицу больше результата июня прошлого года и на 2 ед. меньше майского показателя 2021 года.
Всего за первое полугодие 2021 года в Украине было изготовлено 4540 ед. автотранспортных средств, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.
Напомним, в мае 2021 года, по предварительным данным, объем выпуска автотранспортных средств составил 1004 единицы — по сравнению с маем 2020 года выпуск автотранспорта увеличился почти в 8 раз, а относительно предыдущего месяца — на 4%.
В апреле 2021 года выпуск автотранспорта по сравнению с апрелем 2020 года увеличился в 16 раз, а против марта 2021 года — на треть.
В марте 2021 года предприятия украинского автопрома выпустили 722 единицы автотранспортных средств — это в 2,5 раза больше по сравнению с мартом прошлого года и на 43,5% больше относительно февраля 2021 года.
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