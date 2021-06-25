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FlixBus открыл три новых международных маршрута из Украины

FlixBus открыл три новых международных маршрута из Украины

Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus объявил о запуске трех международных линий из Украины, начиная с 20 июля: Киев-Прага-Плзень, Львов-Вроцлав и Львов-Будапешт.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что до 8 июля включительно на эти линии действует распродажа — билеты от 149 грн.

Полные маршруты новых линий:

  • N3270: Киев — Житомир — Ровно — Львов — Краков — Катовице — Острава — Оломоуц — Брно — Прага — Плзень.
  • 3231: Львов-Краков-Катовице-Ополе-Вроцлав.
  • 3285: Львов-Мукачево-Ужгород-Ньиредьгаза-Будапешт.

«За линиями закреплены фирменные зеленые автобусы FlixBus, каждый из которых соответствует высоким стандартам компании в плане комфорта: удобные сиденья с расширенным местом для ног, электрические розетки, бесплатный Wi-Fi, туалет в салоне, кондиционер и регулярная дезинфекция салона.

На всех трех линиях объявлена акция: три дня — 6, 7 и 8 июля — билеты можно купить от 149 грн. Распродажа действует на поездки от 20 июля до 9 августа 2021 года, а количество акционных билетов ограничено", — заявили в пресс-службе.

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По материалам Економічна Правда
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