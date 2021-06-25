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Первый суперкар Peugeot показали на официальных изображениях (фото)

Первый суперкар Peugeot показали на официальных изображениях (фото)

Представлены официальные изображения Peugeot 9X8. Первый суперкар Peugeot выпустят лимитированной серией, а его гоночная версия уже в следующем году примет участие в чемпионате WEC и 24-часовой гонке в Ле-Мане.

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Именно гоночную версию пока только и рассекретили. Серийный вариант будет создан для ее допуска к соревнованиям – новый регламент чемпионата спортпрототипов требует наличия дорожной версии модели.

Новый Peugeot 9X8 отличается агрессивным дизайном с тоненькими фарами и фонарями в виде следов от когтей. Примечательно, что у авто нет традиционного антикрыла – прижимной силы достаточно и без него благодаря новой технологии, которую Peugeot держат в секрете.

Суперкар Пежо оснащен полным приводом и гибридной силовой установкой, состоящей из 2,6-литрового V6 твин-турбо и электромотора. Суммарная мощность составит 680 л. с.

По материалам ТопЖыр
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