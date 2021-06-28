0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Прототип летающей машины AirCar совершил первый в мире междугородний полёт (видео)

Прототип летающей машины AirCar совершил первый в мире междугородний полёт (видео)

В Европе состоялось путешествие прототипа автомобиля нового типа. Модель-трансформер AirCar, способная свободно передвигаться по дорогам общего пользования и летать по воздуху, совершила свой первый полёт из одного города в другой.

За рулём прототипа находился сам создатель автомобиля Klein Vision Стефан Кляйн (Stefan Klein). Он доехал на машине до взлётной полосы международного аэропорта в словацкой Нитре, где машина взлетела, и через 35 минут успешно приземлился в аэропорту Братиславы, а после уехал в центр города. При этом на земле новинка выглядит почти как обычный спорткар.

Известно, что Кляйн разрабатывал летающий автомобиль в течение 20 лет. Его модель совершила более 140 тестовых вылетов, но состоявшийся на этой неделе полёт по праву именуется самой амбициозной попыткой.

Одним нажатием кнопки водитель способен за 135 секунд развернуть/сложить крылья и хвост двухмоторной модели. Предел крейсерской скорости — порядка 190 км/ч, высота полёта — около 2500 метров, в качестве силовой установки используются два двигателя BMW.

Ожидается, что следующая версия AirCar будет иметь максимальную крейсерскую скорость 300 км/ч и сможет путешествовать на расстояние до 1000 километров без дозаправки.

Пока большинство конкурирующих «летающих машин» на деле способны только летать и малопригодны для передвижения по обычным улицам. AirCar с её способностью к трансформации в этом плане выглядит интереснее, но, к сожалению, не поддерживает вертикальных взлёта и посадки — такая функциональность сделала бы её идеальной в городских условиях. Кроме того, прототип использует бензиновые, а не новомодные электрические двигатели.

Для того, чтобы уникальная машина Кляйна вышла в «мейнстрим», сначала придётся убедить регуляторов в её безопасности и надёжности, причём водителям AirCar понадобится как лицензия пилота, так и обычное водительское удостоверение.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.