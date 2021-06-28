Прототип летающей машины AirCar совершил первый в мире междугородний полёт (видео)

В Европе состоялось путешествие прототипа автомобиля нового типа. Модель-трансформер AirCar, способная свободно передвигаться по дорогам общего пользования и летать по воздуху, совершила свой первый полёт из одного города в другой.
За рулём прототипа находился сам создатель автомобиля Klein Vision Стефан Кляйн (Stefan Klein). Он доехал на машине до взлётной полосы международного аэропорта в словацкой Нитре, где машина взлетела, и через 35 минут успешно приземлился в аэропорту Братиславы, а после уехал в центр города. При этом на земле новинка выглядит почти как обычный спорткар.
Известно, что Кляйн разрабатывал летающий автомобиль в течение 20 лет. Его модель совершила более 140 тестовых вылетов, но состоявшийся на этой неделе полёт по праву именуется самой амбициозной попыткой.
Одним нажатием кнопки водитель способен за 135 секунд развернуть/сложить крылья и хвост двухмоторной модели. Предел крейсерской скорости — порядка 190 км/ч, высота полёта — около 2500 метров, в качестве силовой установки используются два двигателя BMW.
Ожидается, что следующая версия AirCar будет иметь максимальную крейсерскую скорость 300 км/ч и сможет путешествовать на расстояние до 1000 километров без дозаправки.
Пока большинство конкурирующих «летающих машин» на деле способны только летать и малопригодны для передвижения по обычным улицам. AirCar с её способностью к трансформации в этом плане выглядит интереснее, но, к сожалению, не поддерживает вертикальных взлёта и посадки — такая функциональность сделала бы её идеальной в городских условиях. Кроме того, прототип использует бензиновые, а не новомодные электрические двигатели.
Для того, чтобы уникальная машина Кляйна вышла в «мейнстрим», сначала придётся убедить регуляторов в её безопасности и надёжности, причём водителям AirCar понадобится как лицензия пилота, так и обычное водительское удостоверение.
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